Город исчезнувших вещей
Чем пользовались люди, жившие на территории Московского края сотни и тысячи лет назад.
Чем пользовались люди, жившие на территории Московского края сотни и тысячи лет назад.
Вести раскопки в Москве почти всегда сложно. Здесь то суглинок, то супесь, в которых очень плохо сохраняются исторические доказательства. Но столичные археологи даже в таких условиях находят предметы с многовековой историей, навсегда исчезнувшие из нашего обихода. Именно такие вещи МОСЛЕНТА вместе со специалистами Музея Москвы нашла в археологических фондах и решила изучить.
Рассказывает заведующая отделом археологии Музея Москвы Екатерина Святицкая.
Височные кольца
Кольца для украшения висков девушки и женщины носили в
Рубеж
Височные украшения археологи находили в славянских
В XIV веке эта традиция сменилась. Тогда же укрепилось христианство, а языческие обряды отошли на второй план. В захоронениях веком позже височных колец уже нет. Они исчезли со сменой культурной традиции.
Мощевики
Крупные двойные
Такие кресты были найдены у нас в Кунцево, а еще их выкапывали в Европе.
Тогда на территории Московского края были еще сильны языческие традиции, но укреплялось и христианство, поэтому сложилось двоеверие. Правда, мощевики носили все, независимо от выбора веры. Они были оберегами, которые надевали даже вместе с украшениями.
Отливали такие нательные кресты по такой технологии: в заполненную воском каменную или глиняную форму заливали металл, после чего он вытапливался. Так получался крест с рисунками, сделать который можно было за пару дней.
Технология изготовления — византийская. Тамошние специалисты ездили в Московский край, а наши — обучались на той стороне. Кресты также могли быть куплены в Киеве или Новгороде, с которыми были хорошие торговые связи.
Бубенчики
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Избавители от нечисти делались из привозной меди. Носили их и женщины, и мужчины.
Иногда бубенчики на платках женщины дополняли раковинами каури, привезенными с Индийского океана. Был и такой интересный импорт.
Лапти
Лапоть на фото — «гость» из XV века, хотя на московских улицах человека в лаптях можно было увидеть еще и перед Великой Отечественной Войной.
Мостовые обновлялись каждые 20−25 лет, ведь с лесом у нас было хорошо, а с камнем — не очень. Для строительства использовался известняк. В XVIII веке улицы начали мостить булыжниками, а еще позднее — брусчаткой. По таким дорогам и ходили в лаптях.
Лыко для лаптей, как правило, было липовое — самое мягкое древесное волокно. Такую простую обувь могли делать даже 7−8-летние дети. Лапти, как и осколки посуды, и фрагменты обуви археологи находят в разных районах Москвы.
Кресало
Инструмент для добывания огня, который был у каждого мужчины еще в 1 тысячелетии до н.э. — кресало. Оно заменяло спички до их появления. Кресалом били по кусочку кремня, выбивая искру, которая попадала, например, на пучок сухой соломы. После раздували огонь. У славян были кресала овальной формы и с загнутыми «язычками» (в виде «калача»).
Таким нехитрым инструментом пользовались даже в XIX веке. Кресалами пользовались по всему миру. Помните сказку Ганса Христиана Андерсена «Огниво»? Она как раз про этот предмет.
Московские мамонт и кит
Самые «великовозрастные» из сохранившихся находок с территории московского края — орудия эпохи палеолита, датируемые 20−15 тысячелетиями до н.э. Обработанный кремень, оставшийся на месте стоянок древнего человека, находят в Подмосковье и даже в самой Москве. Попадаются и кости древних животных.
Климат тогда резко отличался от современного. Вся территория края была покрыта ледником.
Люди эпохи раннего каменного века жили как современные народы Севера: кочевали за промысловыми животными, охотились на северного оленя, спасались от пещерного медведя. Зубы мамонтов нашли даже в самом центре столицы.