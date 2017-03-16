Город исчезнувших вещей

Источник: Кристине Папян / МОСЛЕНТА

Вести раскопки в Москве почти всегда сложно. Здесь то суглинок, то супесь, в которых очень плохо сохраняются исторические доказательства. Но столичные археологи даже в таких условиях находят предметы с многовековой историей, навсегда исчезнувшие из нашего обихода. Именно такие вещи МОСЛЕНТА вместе со специалистами Музея Москвы нашла в археологических фондах и решила изучить. Рассказывает заведующая отделом археологии Музея Москвы Екатерина Святицкая. Височные кольца Кольца для украшения висков девушки и женщины носили в XI—XIII вв еках, вплетая их в прическу или поверх головного убора. Обычно носили пару колец, но иногда могли подвешивать и по несколько штук. Височные украшения местные ювелиры делали из бронзы или серебра. Металл привозили издалека, зачастую переплавляя другие вещи или монеты.

Источник: Кристине Папян / МОСЛЕНТА

Рубеж X—XI вв еков — время заселения славянами московского края. Еще не была построена пограничная крепость Москва на Боровицком холме, но женщины уже тогда носили и сережки-кольца в ушах (иногда даже по три), и височные кольца. Были семилопастные и пятилучевые кольца, и трехбусинные. Возможно, количество лопастей имело свою числовую символику.

Источник: Кристине Папян / МОСЛЕНТА

Височные украшения археологи находили в славянских курганах-погребениях в Филях, Черемушках, в Кунцево. Такие места до сих пор сохранились в Одинцово и Царицыно: небольшие холмики, под которыми до XIV века хоронили славян без гробов, под земляной насыпью.

Источник: Кристине Папян / МОСЛЕНТА

В XIV веке эта традиция сменилась. Тогда же укрепилось христианство, а языческие обряды отошли на второй план. В захоронениях веком позже височных колец уже нет. Они исчезли со сменой культурной традиции. Мощевики Крупные двойные кресты-складни — предмет из XII — XIV веков.

В открывающихся талисманах-украшениях хранили кусочки мощей, праха или родной земли.

Такие кресты были найдены у нас в Кунцево, а еще их выкапывали в Европе. Тогда на территории Московского края были еще сильны языческие традиции, но укреплялось и христианство, поэтому сложилось двоеверие. Правда, мощевики носили все, независимо от выбора веры. Они были оберегами, которые надевали даже вместе с украшениями.

Источник: Кристине Папян / МОСЛЕНТА

Отливали такие нательные кресты по такой технологии: в заполненную воском каменную или глиняную форму заливали металл, после чего он вытапливался. Так получался крест с рисунками, сделать который можно было за пару дней. Технология изготовления — византийская. Тамошние специалисты ездили в Московский край, а наши — обучались на той стороне. Кресты также могли быть куплены в Киеве или Новгороде, с которыми были хорошие торговые связи. Бубенчики В XII—XIV вв еках московский край буквально звенел, отгоняя злых духов.

У славян сложилась традиция носить бубенчики: их пришивали на подолы платьев и рубах, носили на платах для головы или на поясах.

Избавители от нечисти делались из привозной меди. Носили их и женщины, и мужчины.

Источник: Кристине Папян / МОСЛЕНТА

Иногда бубенчики на платках женщины дополняли раковинами каури, привезенными с Индийского океана. Был и такой интересный импорт.

Источник: Кристине Папян / МОСЛЕНТА

Лапти Лапоть на фото — «гость» из XV века, хотя на московских улицах человека в лаптях можно было увидеть еще и перед Великой Отечественной Войной.

В XV—XVII ввеках москвичи и «гости столицы» ходили в лаптях по улицам, вымощенным деревянными бревнами.

Мостовые обновлялись каждые 20−25 лет, ведь с лесом у нас было хорошо, а с камнем — не очень. Для строительства использовался известняк. В XVIII веке улицы начали мостить булыжниками, а еще позднее — брусчаткой. По таким дорогам и ходили в лаптях.

Источник: Кристине Папян / МОСЛЕНТА

Лыко для лаптей, как правило, было липовое — самое мягкое древесное волокно. Такую простую обувь могли делать даже 7−8-летние дети. Лапти, как и осколки посуды, и фрагменты обуви археологи находят в разных районах Москвы. Кресало Инструмент для добывания огня, который был у каждого мужчины еще в 1 тысячелетии до н.э. — кресало. Оно заменяло спички до их появления. Кресалом били по кусочку кремня, выбивая искру, которая попадала, например, на пучок сухой соломы. После раздували огонь. У славян были кресала овальной формы и с загнутыми «язычками» (в виде «калача»).

Источник: Кристине Папян / МОСЛЕНТА

Таким нехитрым инструментом пользовались даже в XIX веке. Кресалами пользовались по всему миру. Помните сказку Ганса Христиана Андерсена «Огниво»? Она как раз про этот предмет.

Источник: Кристине Папян / МОСЛЕНТА

Московские мамонт и кит Самые «великовозрастные» из сохранившихся находок с территории московского края — орудия эпохи палеолита, датируемые 20−15 тысячелетиями до н.э. Обработанный кремень, оставшийся на месте стоянок древнего человека, находят в Подмосковье и даже в самой Москве. Попадаются и кости древних животных.

Нижнюю челюсть мамонта, жившего на нашей территории десятки тысяч лет назад, можно увидеть в Музее Москвы.

Климат тогда резко отличался от современного. Вся территория края была покрыта ледником.

Источник: Кристине Папян / МОСЛЕНТА