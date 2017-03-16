Бывшая жена Трампа напишет мемуары о жизни со знаменитым супругом

«Как сообщили в издательстве Gallery, Ивана Трамп пишет историю о “материнстве, силе и жизнестойкости”, а также размышляет о “детстве в коммунистической Чехословакии”, бегстве в Нью-Йорк, головокружительном романе и успешной карьере бизнес-леди», — приводят британские журналисты подробности о книге.

При этом автор не скрывает, что на написание книги ее сподвигло повысившееся после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США внимание к экс-супругу и их детям.

«Я была строгой и любящей матерью, которая научила их ценить каждый доллар, не лгать, не жульничать и не красть, уважать людей, а также преподала другие жизненные уроки, которыми я поделюсь в книге «Воспитание Трампов», а вместе с этим и личными историями о Доне, Эрике и Иванке, начиная с их раннего детства и заканчивая превращением «в первых сыновей и дочь», — рассказала Ивана. При этом и сама автор, и издатель настаивают, что книга не является политической, хотя, очевидно, что повествование о детях, так или иначе, затронет и отношения между бывшими супругами.

К слову, упомянутые дети президента США творческий порыв матери поддержали, заявив, что она «замечательная мама, учитель и вдохновитель для всех». О реакции президента США на мемуары бывшей жены пока ничего неизвестно. Однако предыдущие публикации Иваны о жизни с Трампом заканчивались судебными разбирательствами между бывшими мужем и женой. А ведь тогда Трамп был бизнесменом, а не главой государства.