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13:10 (мск), источник: Российская газета

Бывшая жена Трампа напишет мемуары о жизни со знаменитым супругом

Первая жена президента США Дональда Трампа — Ивана Трамп — работает над мемуарами, в которых расскажет о жизни в браке с магнатом и воспитании трех совместных детей, сыновей Дональда и Эрика и дочери Иванки.

Источник: Российская газета

Как сообщила в четверг газета Telegraph со ссылкой на представителя издателя, книга появится на прилавках уже 12 сентября этого года.

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«Как сообщили в издательстве Gallery, Ивана Трамп пишет историю о “материнстве, силе и жизнестойкости”, а также размышляет о “детстве в коммунистической Чехословакии”, бегстве в Нью-Йорк, головокружительном романе и успешной карьере бизнес-леди», — приводят британские журналисты подробности о книге.

Мемуары получили название «Воспитание Трампов».

При этом автор не скрывает, что на написание книги ее сподвигло повысившееся после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США внимание к экс-супругу и их детям.

Дональд Трамп с супругой Иваной и дочерью Иванкой

«Я была строгой и любящей матерью, которая научила их ценить каждый доллар, не лгать, не жульничать и не красть, уважать людей, а также преподала другие жизненные уроки, которыми я поделюсь в книге «Воспитание Трампов», а вместе с этим и личными историями о Доне, Эрике и Иванке, начиная с их раннего детства и заканчивая превращением «в первых сыновей и дочь», — рассказала Ивана. При этом и сама автор, и издатель настаивают, что книга не является политической, хотя, очевидно, что повествование о детях, так или иначе, затронет и отношения между бывшими супругами.

К слову, упомянутые дети президента США творческий порыв матери поддержали, заявив, что она «замечательная мама, учитель и вдохновитель для всех». О реакции президента США на мемуары бывшей жены пока ничего неизвестно. Однако предыдущие публикации Иваны о жизни с Трампом заканчивались судебными разбирательствами между бывшими мужем и женой. А ведь тогда Трамп был бизнесменом, а не главой государства.

Ивана Трамп с внуками - детьми Дональда Трампа-младшего

Напомним, что Ивана Трамп после развода в 1992 году опубликовала две книги — «Лучшее еще впереди: Как справиться с разводом и снова наслаждаться жизнью» и «Только ради любви». Трамп подал на Ивану в суд с требованием компенсировать 25 миллионов долларов за то, что книга основана на их совместной жизни и нарушает договор о расторжении брака в части неразглашения. Ивана подала встречный иск по другим положениям договора. В итоге сторонам удалось урегулировать разногласия мировым соглашением.

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