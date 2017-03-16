Бывшая жена Трампа напишет мемуары о жизни со знаменитым супругом

Как сообщила в четверг газета Telegraph со ссылкой на представителя издателя, книга появится на прилавках уже 12 сентября этого года.
«Как сообщили в издательстве Gallery, Ивана Трамп пишет историю о “материнстве, силе и жизнестойкости”, а также размышляет о “детстве в коммунистической Чехословакии”, бегстве в Нью-Йорк, головокружительном романе и успешной карьере бизнес-леди», — приводят британские журналисты подробности о книге.
Мемуары получили название «Воспитание Трампов».
При этом автор не скрывает, что на написание книги ее сподвигло повысившееся после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США внимание к экс-супругу и их детям.
«Я была строгой и любящей матерью, которая научила их ценить каждый доллар, не лгать, не жульничать и не красть, уважать людей, а также преподала другие жизненные уроки, которыми я поделюсь в книге «Воспитание Трампов», а вместе с этим и личными историями о Доне, Эрике и Иванке, начиная с их раннего детства и заканчивая превращением «в первых сыновей и дочь», — рассказала Ивана. При этом и сама автор, и издатель настаивают, что книга не является политической, хотя, очевидно, что повествование о детях, так или иначе, затронет и отношения между бывшими супругами.
К слову, упомянутые дети президента США творческий порыв матери поддержали, заявив, что она «замечательная мама, учитель и вдохновитель для всех». О реакции президента США на мемуары бывшей жены пока ничего неизвестно. Однако предыдущие публикации Иваны о жизни с Трампом заканчивались судебными разбирательствами между бывшими мужем и женой. А ведь тогда Трамп был бизнесменом, а не главой государства.
Напомним, что Ивана Трамп после развода в 1992 году опубликовала две книги — «Лучшее еще впереди: Как справиться с разводом и снова наслаждаться жизнью» и «Только ради любви». Трамп подал на Ивану в суд с требованием компенсировать 25 миллионов долларов за то, что книга основана на их совместной жизни и нарушает договор о расторжении брака в части неразглашения. Ивана подала встречный иск по другим положениям договора. В итоге сторонам удалось урегулировать разногласия мировым соглашением.