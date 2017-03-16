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12:56 (мск), источник: Uralpress.ru

Бороться с незаконными вырубками леса в Челябинской области помогут беспилотники и снимки из космоса

Сегодня, 16 марта, члены межведомственной комиссии по противодействию незаконным рубкам лесных насаждений, переработке, хранению и вывозу из леса древесины на территории Челябинской области обсудили новый план для выявления и обнаружения незаконных рубок. Выявлять незаконные вырубки леса помогут беспилотные летательные аппараты и снимки из космоса.

«Россия — богатейшая страна по лесным ресурсам, мы имеем серьёзные природные конкурентные преимущества. Однако те люди, которым отдают в аренду лес, не всегда добросовестно пользуются им. Работа по пресечению незаконных рубок леса проводится постоянно», — сказал, предваряя заседание комиссии, вице-губернатора Челябинской области Олег Климов.

Самый эффективный метод борьбы, по вице-губернатора, совместные рейды лесников и полицейских. Например, в 2016 году ими было проведено 13 364 рейда, в результате которых выявили 509 случаев нарушения лесного законодательства. Лесным насаждениям был нанесён ущерб около 108 миллионов рублей.

Раскрываемость подобных нарушений в 2016 году увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим периодом. В настоящий момент уже разработан и согласован план применения беспилотников и снимков из космоса для обнаружения незаконных рубок. «Такая работа приведёт к положительным результатам. Мы минимизируем вырубку леса и воровство государственных ресурсов», — считает Олег Климов.

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