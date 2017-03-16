В Сочи начал работу единый колл-центр сдачи жилья
В Сочи заработал совместный проект мэрии курорта, туристического агентства «Ривьера Сочи» и Сочинского государственного университета — единый
В Сочи заработал совместный проект мэрии курорта, туристического агентства «Ривьера Сочи» и Сочинского государственного университета — единый
«Сейчас у нас более 50 предложений по размещению в
Тарасова подчеркнула, что для собственников жилья участие в проекте бесплатное.
«Все объекты размещения проверят специалисты. Если необходимые требования выполнены, жилье вносится в единую базу, с которой затем работают турагенты», — рассказала директор агентства.