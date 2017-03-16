В Сочи начал работу единый колл-центр сдачи жилья

«Сейчас у нас более 50 предложений по размещению в мини-отелях, квартирах, апартаментах. До конца весны планируем увеличить базу до нескольких тысяч малых средств размещения», — рассказала порталу Юга.ру член правления сочинского делового клуба, директор турагентства «Ривьера Сочи» Бэлла Тарасова.

Тарасова подчеркнула, что для собственников жилья участие в проекте бесплатное.

«Все объекты размещения проверят специалисты. Если необходимые требования выполнены, жилье вносится в единую базу, с которой затем работают турагенты», — рассказала директор агентства.