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16:57 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи начал работу единый колл-центр сдачи жилья

В Сочи заработал совместный проект мэрии курорта, туристического агентства «Ривьера Сочи» и Сочинского государственного университета — единый колл-центр сдачи жилья.

Источник: ЮГА.ру

«Сейчас у нас более 50 предложений по размещению в мини-отелях, квартирах, апартаментах. До конца весны планируем увеличить базу до нескольких тысяч малых средств размещения», — рассказала порталу Юга.ру член правления сочинского делового клуба, директор турагентства «Ривьера Сочи» Бэлла Тарасова.

Тарасова подчеркнула, что для собственников жилья участие в проекте бесплатное.

«Все объекты размещения проверят специалисты. Если необходимые требования выполнены, жилье вносится в единую базу, с которой затем работают турагенты», — рассказала директор агентства.

Колл-центр будет представлен в рамках презентационных туров по разным городам России, которые организует администрация курорта. Благодаря новой услуге туристы смогут быстро найти бюджетный вариант отдыха в Сочи.

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