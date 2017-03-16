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12:59 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде из-за ремонтных работ не будет света и воды на 20 улицах

В четверг из-за проведения ремонтных работ не будет света и воды в домах на более чем 20 улицах областного центра. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, из-за ремонта электрооборудования не будет света на ул. Рокоссовского, 22−26, ул. Черняховского, 30а, 30−42, ул. Дзержинского, 198, 200, 202, 202а-г, 208, 210, 210а, 214, 216, Московском пр-те, 130−160, 162б, Пер. Литовском, 7, 18, 22, ул. Черепичной, 2, 11−17, ул. Литовский вал, 59а, 59б, 62, 62б, 64а, ул. Лесопильная 72, 81, ул. Лесопарковая 33, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 59, 40, 42, ул. Энгельса, 34−52, 52а, 57, 63, 65, 67, 73, 75, Пер. Нахимова, 3−11, 10, 12, 15, ул. Чапаева, 35, 41, 40, 42; до 18.00 часов — на ул. Литовский вал, 63, 64, 66, 65−97, 89а, 99−103.

По этой же причине до 17:00 отключат холодную воду в домах по адресам: ул. Артиллерийская, 56, 56а, 58а, ул. Костромская, 6, 8, ул. Ефремова, 3 (ЦТП), 5, 7, пер. Минина и Пожарского, 3, 3а, 5, 7, 9, 2, ул. Кутузова, 3−27.

Для устранения повреждения на теплотрассе будет отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение на пер. Аральском, 2а, до 19.00 часов — на ул. Береговой, 6−14, ул. А. Невского, 19, 23−29, 31−37, 39−43а, пер. Потемкина, 3−13, ул. Потемкина, 18.

До устранения неисправностей отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (47 квартир), ул. У. Громовой, 125 (20 квартир, нет доступа в квартиры), ул. Больничной, 28 (5 квартир), ул. Челнокова, 30 (110 квартир, нет доступа в 17 квартир, отказ от ТО — 12 квартир), ул. Одесской, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19, 21, 22, 24 (нет доступа в квартиры, отказ от заключения договора ТО ВДГО), ул. Мичурина, 2, 4, 6 (73 квартир, нет доступа в квартиры, отказ от заключения договора ТО ВДГО), ул. Коммунистической, 22 (8 квартир).

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