В Калининграде из-за ремонтных работ не будет света и воды на 20 улицах
В четверг
В четверг
В частности,
По этой же причине до 17:00 отключат холодную воду в домах по адресам: ул. Артиллерийская, 56, 56а, 58а, ул. Костромская, 6, 8, ул. Ефремова, 3 (ЦТП), 5, 7, пер. Минина и Пожарского, 3, 3а, 5, 7, 9, 2, ул. Кутузова, 3−27.
Для устранения повреждения на теплотрассе будет отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение на пер. Аральском, 2а, до 19.00 часов — на ул. Береговой, 6−14, ул. А. Невского, 19, 23−29, 31−37, 39−43а, пер. Потемкина, 3−13, ул. Потемкина, 18.
До устранения неисправностей отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (47 квартир), ул. У. Громовой, 125 (20 квартир, нет доступа в квартиры), ул. Больничной, 28 (5 квартир), ул. Челнокова, 30 (110 квартир, нет доступа в 17 квартир, отказ от ТО — 12 квартир), ул. Одесской, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19, 21, 22, 24 (нет доступа в квартиры, отказ от заключения договора ТО ВДГО), ул. Мичурина, 2, 4, 6 (73 квартир, нет доступа в квартиры, отказ от заключения договора ТО ВДГО), ул. Коммунистической, 22 (8 квартир).