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13:25 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ледовая переправа закрыта на реке Кута в Усть-Кутском районе

Ледовая переправа через реку Кута «Усть-Кут-Курорт» закрыта в Иркутской области.

Как 16 марта 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, причиной послужило таяние льда на реке, на его поверхности уже появились участки воды.

«Лёд разрушается, и его толщина не имеет значения, — утверждают государственные инспекторы по маломерным судам. — Структура льда весной делает его крайне ненадёжным, передвижение по льду становится опасным для жизни. Таким образом, переправа закрыта для всех видов транспорта».

Чтобы разрушить ледовую дорогу на реке Кута, он был распилен и зачернен.

На сегодняшний день в регионе продолжают действовать 49 ледовых переправ в 19 районах области.

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