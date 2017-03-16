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13:10 (мск), источник: СуперОмск

От жен омских депутатов потребуют вернуть деньги за курорты в рабочее время

Сегодня, 16 марта, на комитете ОГС по регламенту были рассмотрены претензии прокуратуры о неправомерном расходовании бюджетных средств депутатами, которые тратились на их помощников. Вопрос рассматривался в закрытом режиме, как содержащий персональные данные.

«В отношении всех, кто проверялся, была назначена внутренняя проверка горсовета, создана специальная комиссия. По всем обозначенным помощникам берутся пояснительные записки, выясняются фактические обстоятельства. До 28 марта будет принято окончательное решение в отношении помощников, в отношении изменения системы учета рабочего времени — где-то, наверное, эта система была несовершенна», — прокомментировала после заседания председатель ОГС Галина Горст.

Таким образом, после проверки предполагается отладить механизм учета рабочего времени помощников, а также принять меры в соответствии с трудовым законодательством. Такими мерами может быть дисциплинарного взыскания и возмещение излишне полученных сумм.

«Скорее всего, такой учет будет вести наш отдел кадров, а не сам депутат, и будет усилен контроль за использованием рабочего времени и предоставлением отпусков», — отметила Горст.

Прокуратура выявила случаи, когда помощники, которыми нередко были супруги и родственники депутатов, находились за пределами Омской области, при этом не оформляя отпуск. Таким образом, они получали заплаты, отдыхая на Кипре, в Египте, Италии, Греции, Чехии, Финляндии и в других европейских странах. Так, в 2014 году три помощника одного депутата допустили 50 прогулов, в 2015 году помощница и супруга депутата семь рабочих дней находилась в Сочи, жена другого депутата девять дней отдыхала в Таиланде, а за 2013−2015 годы более 40 рабочих дней прогуляла помощница и жена еще одного депутата.

Всего прокуратура зафиксировала нарушения трудового законодательства 33 помощниками, которые работают на 21 депутата.

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