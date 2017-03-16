Стали известны самые доходные вакансии Уфы

Лидером февральского рейтинга стала вакансия руководителя группы обособленных подразделений с зарплатой от 120 до 250 тысяч рублей.

За работу в качестве регионального директора и руководителя проекта в Уфе готовы ежемесячно платить минимум 100 тысяч рублей.

В строительной сфере мастер, инженер ПТО может рассчитывать на зарплату в 70 — 100 тысяч рублей.

Главный инженер в мостостроительстве вправе претендовать на зарплату не менее чем в 70 тысяч рублей. Предложение для прораба/мастера участка электромонтажных работ — от 55 до 60 тысяч рублей.

В сфере IT и телекома на самую большую зарплату в Уфе, по данным Superjob, может рассчитывать руководитель отдела разработки — минимум 75 тысяч рублей.