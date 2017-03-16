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13:06 (мск), источник: ИА Башинформ

Стали известны самые доходные вакансии Уфы

УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Портал по поиску работы и сотрудников Superjob опубликовал самые доходные вакансии Уфы.

Лидером февральского рейтинга стала вакансия руководителя группы обособленных подразделений с зарплатой от 120 до 250 тысяч рублей.

За работу в качестве регионального директора и руководителя проекта в Уфе готовы ежемесячно платить минимум 100 тысяч рублей.

В строительной сфере мастер, инженер ПТО может рассчитывать на зарплату в 70 — 100 тысяч рублей.

Главный инженер в мостостроительстве вправе претендовать на зарплату не менее чем в 70 тысяч рублей. Предложение для прораба/мастера участка электромонтажных работ — от 55 до 60 тысяч рублей.

В сфере IT и телекома на самую большую зарплату в Уфе, по данным Superjob, может рассчитывать руководитель отдела разработки — минимум 75 тысяч рублей.

За работу ведущего инженера-программиста АСУ ТП готовы платить не менее 65 тысяч рублей в месяц, разработчика Android — не ниже 50 тысяч рублей.

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