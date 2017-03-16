Стали известны самые доходные вакансии Уфы
УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Портал по поиску работы и сотрудников Superjob опубликовал самые доходные вакансии Уфы.
УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Портал по поиску работы и сотрудников Superjob опубликовал самые доходные вакансии Уфы.
Лидером февральского рейтинга стала вакансия руководителя группы обособленных подразделений с зарплатой от 120 до 250 тысяч рублей.
За работу в качестве регионального директора и руководителя проекта в Уфе готовы ежемесячно платить минимум 100 тысяч рублей.
В строительной сфере мастер, инженер ПТО может рассчитывать на зарплату в 70 — 100 тысяч рублей.
Главный инженер в мостостроительстве вправе претендовать на зарплату не менее чем в 70 тысяч рублей. Предложение для прораба/мастера участка электромонтажных работ — от 55 до 60 тысяч рублей.
В сфере IT и телекома на самую большую зарплату в Уфе, по данным Superjob, может рассчитывать руководитель отдела разработки — минимум 75 тысяч рублей.
За работу ведущего