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15:16 (мск), источник: Известия.Ру

Минтруд подготовил предложения о переносе выходных дней в 2018 году

В частности, россиян могут ожидать десятидневные новогодние каникулы с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Источник: РИА "Новости"
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Минтруд подготовил предложения о переносе выходных дней в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба ведомства, предлагается следующий механизм переноса: выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно.

Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.

Таким образом, россиян могут ожидать десятидневные новогодние каникулы, с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, а также трех- и четырехдневные периоды отдыха в феврале, марте, мае, июне и ноябре.

Планируются следующие периоды, когда россияне будут отдыхать:

  • с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года (десять дней с субботы по понедельник)
  • с 23 по 25 февраля (три дня с пятницы по воскресенье)
  • с 8 по 11 марта (четыре дня с четверга по воскресенье)
  • с 29 апреля по 2 мая (четыре дня с воскресенья по среду)
  • 9 мая (среда)
  • с 10 по 12 июня (три дня с воскресенья по вторник)
  • с 3 по 5 ноября (три дня с субботы по понедельник)

По законам РФ, перед каждым праздничным днем рабочий день должен сокращаться на час. Ежегодно в России отмечают Новый год, Рождество, праздник Весны и Труда, День Победы, День России и День народного единства. Выходные дни устанавливаются постановлением правительства.

Комментарии
5
Sergey
Все эти графики касаются только бюджетников и дармоедов из гос структур. Все остальные нормальные предприятия, плевать хотели на эти праздники. Есть работа - работают. И это правильно! Исключение составляет только НГ.
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Супер Справедливость
Спасибо за разрешение... А то прям не знала, что и делать буду...
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Константин Дроздов
ты можешь и работать тебя не заставляют отдыхать.!
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