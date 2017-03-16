Минтруд подготовил предложения о переносе выходных дней в 2018 году
В частности, россиян могут ожидать десятидневные новогодние каникулы с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.
В частности, россиян могут ожидать десятидневные новогодние каникулы с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.
Минтруд подготовил предложения о переносе выходных дней в 2018 году.
Как сообщает
Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.
Таким образом, россиян могут ожидать десятидневные новогодние каникулы, с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, а также трех- и четырехдневные периоды отдыха в феврале, марте, мае, июне и ноябре.
Планируются следующие периоды, когда россияне будут отдыхать:
По законам РФ, перед каждым праздничным днем рабочий день должен сокращаться на час. Ежегодно в России отмечают Новый год, Рождество, праздник Весны и Труда, День Победы, День России и День народного единства. Выходные дни устанавливаются постановлением правительства.