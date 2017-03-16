Нелепая статуя улыбающегося тигра стала мемом в Twitter
Индонезийская армия сняла статую тигра на военной базе после того, как его фото распространилось в интернете и стало мемом.
Индонезийская армия сняла статую тигра на военной базе после того, как его фото распространилось в интернете и стало мемом.
Об этом сообщает «Би-би-си».
Улыбающийся тигр был талисманом военного подразделения в индонезийской деревне Гарут, но пользователи Twitter высмеяли статую
Сообщается, что тигр был установлен перед входом в течение нескольких лет, но стал популярен только сейчас. Сообщество Twitter создало несколько коллажей, в которых «вклеили» веселого тигра в некоторые популярные фильмы.
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