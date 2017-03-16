Нелепая статуя улыбающегося тигра стала мемом в Twitter

Улыбающийся тигр был талисманом военного подразделения в индонезийской деревне Гарут, но пользователи Twitter высмеяли статую из-за ее несоответствия с официальным логотипом базы, на котором изображен «более свирепый» зверь.

Сообщается, что тигр был установлен перед входом в течение нескольких лет, но стал популярен только сейчас. Сообщество Twitter создало несколько коллажей, в которых «вклеили» веселого тигра в некоторые популярные фильмы.