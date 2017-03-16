В Новой Зеландии стаю из 20 дельфинов сняли на видео
В Новой Зеландии съемочная группа запечатлела момент, когда стая из 20 дельфинов плыла за их катером. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Mashable.
В Новой Зеландии съемочная группа запечатлела момент, когда стая из 20 дельфинов плыла за их катером. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Mashable.
Видеозапись с животными опубликовал на Vimeo 13 марта пользователь Damian Christie. Как отмечается в подписи к клипу, оператором выступил Беван Кротерс (Bevan Crothers) из Окленда.
Самые сек,суальные индвиидуалки выезд здесь ＲＵＳＳＩＡＮ-ＷＯＭＡＮ.ＣＬＵＢ
""