ВСЖД объявила о бесплатном проезде участников и инвалидов ВОВ с 1 по 10 мая

Как сообщила сегодня, 16 марта, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, им предоставлен бесплатный проезд в купейных вагонах скорых, фирменных, пассажирских поездов и в вагонах с местами для сидения всех категорий поездов АО «ФПК», а также в вагонах высокоскоростных поездов «Сапсан».

«С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — Оформить безденежный билет можно с 15 марта 2017 года в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью “За оборону Ленинграда”)».

Для иностранных граждан оформление проездных документов проводится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года. Сборы за оформление проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов ВОВ и их сопровождающего лица не будет взиматься плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание.

Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов Великой Отечественной войны и оказания им помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений ОАО «РЖД». Акция будет действовать в период с 1 по 10 мая 2017 года без ограничения по количеству поездок.