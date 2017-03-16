Самая красивая школьница Черепановского района живет в Посевной

Участие в конкурсе «Самая обаятельная и привлекательная» приняли шесть девушек из разных уголков района в возрасте от 15 до 17 лет. Девушки представили свои визитные карточки в виде видеороликов, в которых рассказали о своем отношении к Интернету, затем они состязались в знании этикета, проходил отельный конкурс дефиле, а итогом стал бальный танец каждой из участниц.

По итогам конкурса победила 15-летняя Юлия Саванкова из рабочего поселка Посевная, второе место заняла 16-летняя Анастасия Баландина, студентка Черепановского педагогического техникума, третье место досталось 16-летней Кристине Елисеевой из Черепаново.

За звание «Самая обаятельная и привлекательная» боролись шесть девушек от 15 до 17 лет.