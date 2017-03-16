В Севастополе Высоцкого вернут на место

Памятную доску легендарному барду Владимиру Высоцкому не иначе как многострадальной не назовешь. Сначала ее установили на фасаде здания Матросского клуба в Севастополе, затем сняли. Теперь снова хотят повесить. И неудивительно, ведь общественность громко возмутилась, в городе назревал реальный скандал.

Напомним, как писала «КП», 29 января на фасаде здания Матросского клуба в Севастополе общественники вывесили мемориальную табличку памяти Владимира Высоцкого, которую готовили 4 года! Момент официального открытия доски оттягивлся из-за бумажной волокиты. Тогда любители творчества Высоцкого пошли на риск и, не получив окончательного «да», все-таки повесили табличку. Тут чиновники всполошились и 28 февраля демонтировали ее с фасада здания, проигнорировав просьбу общественников законсервировать мемориальную доску, пока они не закончат оформлять необходимые документы.

Конечно, такое отношение к российскому барду возмутило народ. Волна возмущений дошла до врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

— Хорошо, что губернатор быстро вник в суть дела и удивился, как можно было дать распоряжение о демонтаже таблички Высоцкому! — поделился с «КП» инициатор создания мемориальной таблички, сопредседатель Международного фестиваля «Владимир Высоцкий сквозь время… Крым, Севастополь» Валентин Корниенко. — Губернатор дал поручение исправить ситуацию. Табличка должна вернуться на место.

Кстати, чиновничья голова уже полетела. 15 марта был уволен замначальника управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Олег Молодцов, который заявлял раннее, что не против Высоцкого, но на компромисс с общественниками не пошел.

Сейчас мемориальная табличка, на которую общественники потратили личных 310 тысяч рублей, находится у военных ЧФ РФ, в чьем ведомстве здание Матросского клуба.

— Даже если на ней будут небольшие трещины, которые образовались во время демонтажа, мы их заделывать не будем, — говорит Валентин Корниенко. — Пусть это будет такая себе «боевая» табличка, прошедшая испытания, прежде чем появиться, наконец, в Севастополе.

В данный момент решается, в какой срок доску вернут на место. Затягивать официальное открытие город на этот раз не будет.