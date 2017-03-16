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17:08 (мск), источник: Новый Калининград

ГИБДД настоятельно рекомендует мотоциклистам отложить любые поездки

Госавтоинспекция региона настоятельно рекомендует мотоциклистам отложить поездки до более подходящей погоды. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«С приходом тёплых дней на дорогах Калининградской области всё чаще встречаются водители двухколесных транспортных средств. Однако колебания дневных и ночных температур и прогнозируемые в ближайшее время осадки способствуют появлению гололедицы на дорогах. Это значительно снижает коэффициент сцепления колёс двухколесного транспорта с дорожным покрытием и может привести к ДТП», — отметили в отделе пропаганды.

Водителям автотранспорта в ГИБДД посоветовали помнить о том, что мотоциклисты «наиболее уязвимы на дорогах», и призвали быть к ним особенно внимательными, заблаговременно включать сигналы поворота при перестроении, избегать резкого маневрирования и чаще смотреть в зеркала.

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