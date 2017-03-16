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13:46 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Пасмурная погода установилась в Нижнем Новгороде на ближайшие дни

Пасмурно и снег с дождем. Такая погода встретила нижегородцев этих утром. В течении дня характер погоды не поменяется, солнце покажется из-за облаков лишь к пятнице.

Сегодня до конца дня температура воздуха будет держаться на отметке +3,+5. К вечеру похолодает до -1. Ветер южный 4−6 метров в секунду. В пятницу и в ближайщие выходные дни нас ждет переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем достигнет отметки в +5 градусов.

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