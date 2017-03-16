Омичам пообещали наказать виновников зловония в городе
Следователи осмотрели территории ряда промышленных предприятий и осуществили выемки документации по технологическим операциям.
Следователи осмотрели территории ряда промышленных предприятий и осуществили выемки документации по технологическим операциям.
«Нарушители природоохранного законодательства будут строго наказаны», — такое заявление сегодня, 16 марта, сделали в мэрии Омска.
Омичи вот уже который день обсуждают проблему неприятного запаха в городе. Жалобы на резкий запах газа поступали в феврале, а затем возобновились в марте. Дошло до того, что горожане начали распространять в соцсетях памятки «Как действовать при химической аварии» и участвовать в розыгрышах противогазов.
В мэрии Омска ИА REGNUM сообщили, что на заседании городской межведомственной комиссии по вопросам обеспечения устойчивого функционирования
Городские власти утверждают, что поиск виновных продолжается. Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха»). Нарушителям грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей, либо обязательные работы, либо арест на срок до трех месяцев
«Органы следствия уже провели осмотры территорий ряда промышленных предприятий, осуществили выемки документации по технологическим операциям, допросили ответственных работников и специалистов. У нас нет сомнений, что виновные будут найдены правоохранительными органами и наказаны», — прокомментировал первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по предварительным данным следственного управления СКР, в марте едкий неприятный запах в городе произошел