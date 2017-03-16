Омичам пообещали наказать виновников зловония в городе

«Нарушители природоохранного законодательства будут строго наказаны», — такое заявление сегодня, 16 марта, сделали в мэрии Омска.

Омичи вот уже который день обсуждают проблему неприятного запаха в городе. Жалобы на резкий запах газа поступали в феврале, а затем возобновились в марте. Дошло до того, что горожане начали распространять в соцсетях памятки «Как действовать при химической аварии» и участвовать в розыгрышах противогазов.

В мэрии Омска ИА REGNUM сообщили, что на заседании городской межведомственной комиссии по вопросам обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса обнародованы первые результаты поиска предприятия, ставшего источником выбросов одорантов (вещество, используемое в качестве примеси к газу для придания ему запаха — прим. ИА REGNUM).

Городские власти утверждают, что поиск виновных продолжается. Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха»). Нарушителям грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей, либо обязательные работы, либо арест на срок до трех месяцев и т. д.

«Органы следствия уже провели осмотры территорий ряда промышленных предприятий, осуществили выемки документации по технологическим операциям, допросили ответственных работников и специалистов. У нас нет сомнений, что виновные будут найдены правоохранительными органами и наказаны», — прокомментировал первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.