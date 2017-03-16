Воронежские власти показали пути объезда перекрытого путепровода на 9 Января

Власти Воронежа назвали основные пути объезда перекрытого путепровода на улице 9 Января после многочисленных жалоб горожан на пробки из-за реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Антонова-Овсеенко, 9 Января и Героев Сибиряков. О том, как изменится движение личного и общественного транспорта, рассказал руководитель управления транспорта Владимир Анисимов. Видео с объяснением временной схемы движения появилось в официальной группе мэрии Воронежа «ВКонтакте» в четверг, 16 марта.

По словам Владимира Анисимова, транспорту, движущемуся по улице 9 Января в направлении центра, придется сделать петлю до строительной ярмарки на улицы Холмистой, затем развернуться и поехать обратно на улицу 9 Января.

С улицы Антонова-Овсеенко движение пойдет прямо, минуя перекрытый участок. Такое же движение с улицы 9 Января, отметил Анисимов.

Чтобы попасть в Придонской и Семилуки, водителям транспорта придется сделать петлю. Автомобилисты, не доезжая до Юго-Западного кладбища, развернуться и поднимутся наверх, на улицу 9 Января, добавил руководитель управления транспорта. Через развязку установили временный светофор.

Развязка будет закрываться в два этапа. С 15 марта 2017 года перекрыли движение транспорта по путепроводу на улице 9 Января и под ним. Воронежцы, несмотря на объявления властей о перекрытии путепровода, оказались не готовы к ремонту. Начало работ привело к пробкам длиной до 4 км в районе реконструируемой развязки. С 20 апреля проезд запретят и по участку улицы Антонова-Овсеенко от 45-й Стрелковой дивизии до Героев Сибиряков. Проезд закроют до 30 ноября 2017 года — к этому времени подрядчик, ООО «Дорожное строительство и ремонт», обязан завершить реконструкцию развязки. Из-за ремонта дороги изменились маршруты общественного транспорта № 8, 17, 60б, 61, 68, 68а, 15, 15а, 76.

По мнению сопредседателя реготделения общественной организации «Город и транспорт» Юрия Новикова, четырехкилометровые пробки из-за реконструкции развязки на улице 9 Января — только начало. После перекрытия участка улицы Антона-Овсеенко заторы в зоне реконструкции увеличатся втрое и перейдут на другие городские магистрали.

Контекст

Реконструкцию развязки на улице Антонова-Овсеенко анонсировали еще в 2014 году. Компания «Дорожное строительство и ремонт», зарегистрированная в Московской области, выиграла аукцион на право реконструкции транспортной развязки. Предприятие стало единственным участником аукциона, прошедшего 14 декабря. С победителем заключат контракт на 663,7 млн рублей. Средства на обновление транспортной развязки выделят за счет кредитов регионального дорожного фонда. Деньги выдадут под ставку 0,1% годовых.

Строительство первой очереди правоповоротного съезда развязки завершится до 3 июля 2017 года, полностью работы должны закончиться к 30 ноября 2018 года. Посмотреть схему организации движения транспорта можно на сайте мэрии.