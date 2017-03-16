Спартакиада для пенсионеров прошла в Иркутском районе

Пусть многие из участников плохо стоят на лыжах, и возраст уже почётный, но по рвению, закалке и силе духа они дадут фору молодым.

— Ну упорно тренироваться надо, главное, не бояться трудностей, — говорит участница спартакиады.

Ради участия в спартакиаде пенсионеров сборная Качугского района провела в дороге около четырёх часов. А сейчас за плечами километры, которые они прошли на лыжах. И им хоть бы что, стоят довольные и готовы снова ринуться в гонку.

— Душой молодеешь, как бы там ни было. Спортивную форму поддерживаешь, здоровье, — говорит участница спартакиады.

Организовали областную спартакиаду Союз пенсионеров России и общественная организация «Клуб «Губерния». На вызов откликнулись около 200 человек.

— Только благодаря «Клубу «Губерния» и этому гранту президентскому, который выиграли, мы проводим такое хорошее мероприятие — Спартакиаду пенсионеров. Она рассчитана на всех людей, кто уже находится на пенсии, возраст разный, — говорит председатель регионального отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» Надежда Козлова.

После гонки на лыжах участников ждёт бой в шашки. Затем настольный теннис, дартс, стрельба из пневматической винтовки. Дисциплин много. В итоге самым спортивным оказался Иркутский район, затем Ангарск и Шелехов. Но есть возможность взять реванш. Например, осенью пройдёт «Битва хоров» среди пенсионеров.