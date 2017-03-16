Спецназ и Росгвардия провели зрелищную тренировку в центре Новосибирска

Для посетителей Новосибирского автовокзала ранее утро началось с тяжелого потрясения. Их захватили в заложники. Это только потом пояснили — идут учения. Террористы удерживают десятки людей, требуют выполнить свои условия. Силовики окружили здание. Минуты и все будет кончено. Но, чтобы отвлечь основные силы вторая группа бандитов на Гусинобродском шоссе захватывает цистерну с газом. Они хотят подогнать ее к вокзалу и взорвать.

Сергей Щекотин, начальник пресс-службы ГУМВД России по Новосибирской области: «Сотрудники полиции совместно с Росгвардией ее заблокировали. Путём импровизированного ДТП. Заблокировали улицу, по которой двигались предполагаемые преступники. И организовали штурм. После чего преступники были задержаны, и взрыв был предотвращен».

Дальше события развиваются еще стремительней. Зажатые на вокзале бандиты, узнав о неудаче подельников, решаются на прорыв. Заложников усаживают в автобус. Но сбежать не удается. Бронеавтомобиль спецназа перекрывает дорогу. Начинается штурм. На весь захват — 10 секунд. Заложники вне опасности, террористы уничтожены и задержаны. Дело заканчивают сотрудники МЧС — они заливают развороченный автобус пеной. Сюжет тянет на голливудский боевик. Но для спецназа ФСБ и Росгвардии это суровые будни. Так они учатся в критической ситуации взаимодействовать с другими службами. В том числе и гражданскими.