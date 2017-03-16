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16:30 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани демонтируют 14 незаконно установленных торговых павильонов

14 незаконно установленных киосков и торговых павильонов демонтируют в Казани, сообщается в сборнике документов исполкома.

Так, в Казани снесут торговые павильоны на ул. Гагарина, вблизи дома № 28а, на Оренбургском тракте, вблизи дома № 132а, ул. Гудованцева, возле дома № 1, ул. Маршала Чуйкова, рядом с домом № 56, Айдарова, возле дома № 8а, Адоратского, вблизи дома № 4.

Сразу два павильона закроются на ул. Авангардная, вблизи дома № 143.

По ул. Рихарда Зорге устранят несколько незаконно размещенных объектов: вблизи дома № 28 киоск с ремонтом обуви и торговый павильон «Овощи и фрукты», а также павильон «Шиномонтаж», вблизи дома № 68 и торговый павильон «Выпечка».

На улице Хусаина Мавлютова, 7 демонтажу подлежит летнее кафе.

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