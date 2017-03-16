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14:08 (мск), источник: РИА Новости

Воронежская область присоединится к международной акции «Час Земли»

Воронежская область примет 25 марта участие в международной экологической акции «Час Земли», в рамках которой жителям и организациям региона предлагается на час отключить электричество, сообщает в четверг облправительство.

Источник: РИА Новости

Самая массовая международная акция «Час Земли» организована в России Всемирным фондом дикой природы в России (WWF России) при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ с целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды.

«На один час — в период с 20.30 до 21.30 по местному времени — жителям Воронежской области, коммерческим и некоммерческим организациям региона предлагается отключить освещение и электрические устройства: архитектурно-декоративные подсветки, дежурное освещение административных зданий, освещение жилых домов и иных объектов, не связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности граждан», — говорится в сообщении.

Воронежская область является активным участником ежегодной экологической акции. В 2016 году в ней приняли участие более 230 тысяч воронежцев, в результате чего достигнуто снижение потребления электроэнергии на 26856 киловатт. В России акцию тогда поддержали 22 миллионов человек из 100 городов, а в целом в международной акции «Час Земли» в 2016 году участвовали 178 стран, 7000 городов и более 2 миллиардов человек.

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