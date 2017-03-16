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14:48 (мск), источник: 112.ua

В ГПУ показали, в каких условиях содержится Ефремов в СИЗО Старобельска

В ГПУ говорят, что в отдельное производство сейчас выделен эпизод по экономическим преступлениям, в которых подозревается Ефремов.

Источник: 112.ua

Экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов сейчас находится в СИЗО Старобельска. Он уже более полугода содержится под стражей.

В ГПУ сегодня обнародовали фото Ефремова в камере.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что эпизод по экономическим преступлениям выделенный в отдельное уголовное производство (ч.5 ст. 191 УК Украины) и по нему проводятся необходимые следственные действия.

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По ее словам, расследования осложняются тем, что предприятие «Луганскуголь» находится на временно оккупированной территории.

Ранее адвокат Ефремов сообщил, что Апелляционный суд г. Киева признал необоснованным подозрение экс-главе фракции Партии регионов в присвоении либо растрате имущества, а также меру пресечения в виде ареста по этой статье.

Сегодня Старобельский районный суд Луганской области продолжил рассмотрение дела Ефремова.

Напомним, что Ефремов обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины). Также Ефремова обвиняют в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика» (ч. 1 ст. 258−3 УК Украины); государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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