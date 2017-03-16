В ГПУ показали, в каких условиях содержится Ефремов в СИЗО Старобельска
В ГПУ говорят, что в отдельное производство сейчас выделен эпизод по экономическим преступлениям, в которых подозревается Ефремов.
В ГПУ говорят, что в отдельное производство сейчас выделен эпизод по экономическим преступлениям, в которых подозревается Ефремов.
В ГПУ сегодня обнародовали фото Ефремова в камере.
По ее словам, расследования осложняются тем, что предприятие «Луганскуголь» находится на временно оккупированной территории.
Ранее адвокат Ефремов сообщил, что Апелляционный суд г. Киева признал необоснованным подозрение
Сегодня Старобельский районный суд Луганской области продолжил рассмотрение дела Ефремова.
Напомним, что Ефремов обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины). Также Ефремова обвиняют в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика» (ч. 1 ст. 258−3 УК Украины); государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).