Омск под колпаком: синоптики объяснили источник смога в городе

Они не оставили равнодушными омичей, которые уже больше недели страдают от периодически возникающего запаха газа в воздухе.

Ранее Обь-Иртышский Гидрометцентр оповещал о наступлении неблагоприятных метеоусловий, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В связи с этим было объявлено и штормовое предупреждение, а также уведомлены предприятия с источниками выбросов в атмосферу. Впоследствии ситуация повторилась.