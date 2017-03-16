Омск под колпаком: синоптики объяснили источник смога в городе
Сегодня, 16 марта, в Омске наблюдались смог и дымка в воздухе.
Сегодня, 16 марта, в Омске наблюдались смог и дымка в воздухе.
Они не оставили равнодушными омичей, которые уже больше недели страдают от периодически возникающего запаха газа в воздухе.
Ранее
«С 20 часов 14 марта в Омске действует штормовое предупреждение о наступлении неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. На 13 часов 16 марта ситуация не изменилась — город под колпаком приземной инверсии», — сообщили синоптики.
Согласно прогнозу загрязнения атмосферного воздуха, подобные условия продлятся как минимум до конца четверга, 16 марта. В течение следующих трех дней также ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.