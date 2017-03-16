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14:16 (мск), источник: СуперОмск

Омск под колпаком: синоптики объяснили источник смога в городе

Сегодня, 16 марта, в Омске наблюдались смог и дымка в воздухе.

Они не оставили равнодушными омичей, которые уже больше недели страдают от периодически возникающего запаха газа в воздухе.

Ранее Обь-Иртышский Гидрометцентр оповещал о наступлении неблагоприятных метеоусловий, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В связи с этим было объявлено и штормовое предупреждение, а также уведомлены предприятия с источниками выбросов в атмосферу. Впоследствии ситуация повторилась.

«С 20 часов 14 марта в Омске действует штормовое предупреждение о наступлении неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. На 13 часов 16 марта ситуация не изменилась — город под колпаком приземной инверсии», — сообщили синоптики.

Согласно прогнозу загрязнения атмосферного воздуха, подобные условия продлятся как минимум до конца четверга, 16 марта. В течение следующих трех дней также ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

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