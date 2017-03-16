В Сьерра-Леоне пастор нашел огромный алмаз
Христианский пастор откопал в районе Коно на востоке
Христианский пастор откопал в районе Коно на востоке
Драгоценный камень массой 709 каратов, найденный Эммануэлем Момохом, сейчас хранится в центральном банке
Этот драгоценный камень входит в двадцатку крупнейших алмазов, известных человечеству.
Пастору удалось добыть самый крупный алмаз в
Алмаз, найденный пастором, в среду вечером отвезли президенту страны Эрнесту Бай Корома. Глава государства «поблагодарил местного руководителя и его людей за то, что они не вывезли алмаз из страны», сообщает администрация президента.
Президент также заявил, что владельцы прииска должны получить «то, что им причитается», а находка должна «принести пользу стране в целом».
В 2012 году международный трибунал ООН по
В благодарность за поддержку, по версии обвинения, повстанцы переправляли Тэйлору и его окружению алмазы, которые ввиду их происхождения пресса назвала «кровавыми».