В Сьерра-Леоне пастор нашел огромный алмаз

Драгоценный камень массой 709 каратов, найденный Эммануэлем Момохом, сейчас хранится в центральном банке Сьерра-Леоне в столице страны Фритауне.

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Этот драгоценный камень входит в двадцатку крупнейших алмазов, известных человечеству.

Пастору удалось добыть самый крупный алмаз в Сьерра-Леоне за последние 45 лет. До этого, в 1972 году там был найден алмаз весом 969 каратов, получивший имя «Звезда Сьерра-Леоне».

Алмаз, найденный пастором, в среду вечером отвезли президенту страны Эрнесту Бай Корома. Глава государства «поблагодарил местного руководителя и его людей за то, что они не вывезли алмаз из страны», сообщает администрация президента.

Президент также заявил, что владельцы прииска должны получить «то, что им причитается», а находка должна «принести пользу стране в целом».