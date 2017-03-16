Уральских студентов обучат основам духовной безопасности

Образовательная программа «Основы духовной безопасности» была разработана преподавателями Миссионерского института Екатеринбургской епархии и прочитана в рамках дисциплины ОБЖ студентам третьего курса Уральского государственного экономического университета. Курс включает в себя 6 — 8 лекционных часов. Программа построена таким образом, что позволяет читать лекции представителям разных религий и молодым людям, относящим себя к атеистам.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, учебный курс направлен на противодействие деструктивному влиянию тоталитарных сект и экстремистских течений.

«Наши преподаватели уже прочитали этот курс студентам-третьекурсникам Уральского государственного экономического университета. Лекции были восприняты весьма положительно и руководством вуза, и студентами. Наша программа там читалась в рамках обязательной дисциплины “Основы безопасности жизнедеятельности”. Эта дисциплина есть в образовательном стандарте по всем направлениям подготовки специалистов, но на уроках ОБЖ в первую очередь учат действовать при пожаре, техногенных катастрофах, а вот защитить себя от ментального влияния, которое может разрушить твою жизнь и жизнь твоих близких, не учат», — отмечает ректор Миссионерского института Наталия Дьячкова.

Авторы курса подчеркивают, что необходимость разработки учебной программы связана желанием защитить молодых людей от деструктивного влияния со стороны представителей тоталитарных сект и экстремистских течений.