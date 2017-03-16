Уральских студентов обучат основам духовной безопасности
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области стартовал пилотный проект по обучению основам духовной безопасности студентов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области стартовал пилотный проект по обучению основам духовной безопасности студентов.
Образовательная программа «Основы духовной безопасности» была разработана преподавателями Миссионерского института Екатеринбургской епархии и прочитана в рамках дисциплины ОБЖ студентам третьего курса Уральского государственного экономического университета. Курс включает в себя 6 — 8 лекционных часов. Программа построена таким образом, что позволяет читать лекции представителям разных религий и молодым людям, относящим себя к атеистам.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, учебный курс направлен на противодействие деструктивному влиянию тоталитарных сект и экстремистских течений.
«Наши преподаватели уже прочитали этот курс
Авторы курса подчеркивают, что необходимость разработки учебной программы связана желанием защитить молодых людей от деструктивного влияния со стороны представителей тоталитарных сект и экстремистских течений.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», в начале марта в екатеринбургском