На Среднем Урале объявлено предупреждение первой степени опасности
В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности, передает корреспондент Накануне.RU.
В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности, передает корреспондент Накануне.RU.
Согласно информации на официальном сайте Свердловского гидрометцентра, с 20 часов 16 марта до 20 часов 20 марта на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Кроме того, предупреждения второй степени опасности объявлены в Краснотурьинске и Каменске-Уральском: с 20 часов 16 марта до 20 часов 20 марта.
«Государственные метеостанции Уральского УГМС задымленности приземного воздуха в текущий период не отмечают», — уточнили в ведомстве.