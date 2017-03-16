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14:40 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале объявлено предупреждение первой степени опасности

В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации на официальном сайте Свердловского гидрометцентра, с 20 часов 16 марта до 20 часов 20 марта на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Кроме того, предупреждения второй степени опасности объявлены в Краснотурьинске и Каменске-Уральском: с 20 часов 16 марта до 20 часов 20 марта.

«Государственные метеостанции Уральского УГМС задымленности приземного воздуха в текущий период не отмечают», — уточнили в ведомстве.

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