На Среднем Урале объявлено предупреждение первой степени опасности

Согласно информации на официальном сайте Свердловского гидрометцентра, с 20 часов 16 марта до 20 часов 20 марта на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Кроме того, предупреждения второй степени опасности объявлены в Краснотурьинске и Каменске-Уральском: с 20 часов 16 марта до 20 часов 20 марта.

«Государственные метеостанции Уральского УГМС задымленности приземного воздуха в текущий период не отмечают», — уточнили в ведомстве.