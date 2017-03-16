Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8Тайский День слона
10Фестиваль весны в Индии
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Освобожденная Пальмира
14:48 (мск), источник: dostup1.ru

Минюст потребовал запретить религиозную организацию, имеющую 3 филиала в Челябинской области

Иск о признании головной организации «Свидетелей Иеговы» экстремистской поступил в Верховный суд РФ.

Министерство юстиции России просит Верховный суд признать экстремистским «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» — адепты организации, имеющей три филиала в Челябинской области, считают, что «Богу это не понравится», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Верховный суд РФ поступил административный иск Минюста России о признании экстремистской организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и запрете ее деятельности на территории страны. Дата начала рассмотрения дела пока не назначена, однако последователи культа уже выражают недовольство. По мнению адептов, удовлетворение иска повлечет катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России и затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций.

«Запрет деятельности центра Свидетелей Иеговы может повлечь за собой уголовное преследование верующих просто за исповедание своей религии — совместное чтение Библии, пение и молитвы. Наши обвинители увлеклись игрой в строительство башни, которой суждено рухнуть. Мы не знаем, когда это произойдет. За мнимое подстрекательство к мятежу преследовали первых христиан и казнили самого Христа, и Богу это не понравилось. Современные притеснения за веру в России — тоже отнюдь не богоугодное дело», — заявляет один из членов руководящего комитета религиозной организации Ярослав Сивульский.

Между тем, филиалы «Свидетелей Иеговы» то и дело закрывают в различных регионах России. Так, за последние несколько лет были ликвидированы общины в Орле, Белгороде и Старом Осколе (Белгородская область), Абинске (Краснодарский край) и Самаре. На Южном Урале активно действуют филиалы религиозной организации в Челябинске, Миассе и Озерске.

«Это изуверский апокалиптический культ, нередко “раскачивающий” психику людей. Эти люди имеют свою искаженную Библию, перевод которой специалисты давно признали фальсификацией. “Свидетели Иеговы” — лживая организация, действующая по принципу теократической войны. Правду приверженцы этого культа говорят только друг другу. Остальным, согласно их убеждениям, можно врать. Их культ запрещает переливание крови и пересадку органов даже по жизненным показаниям. Если взрослые могут сами принимать пагубные для себя решения, то дети, которых можно было бы спасти, страдают абсолютно неосознанно. В интернете можно найти огромное количество реальных пострадавших», — поясняет руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Путник.

Челябинские священнослужители предостерегают южноуральцев от общения с адептами движения и раскрывают их новую схему работы. По данным епархии, женщины из «Свидетелей Иеговы» стали все чаще стали наниматься нянями в семьи состоятельных граждан. Скромные сиделки сначала вовлекают в деятельность организации скучающих жен, а затем воздействуют через них на обеспеченных мужей.

Ольга Плеханова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минюст потребовал запретить религиозную организацию, имеющую 3 филиала в Челябинской области
Кремль: Путин не получал письмо Януковича о вводе войск
Порошенко ввел санкции против российских банков сроком на год
Макларен признал ошибки в своих выводах о допинге в России
Королева Великобритании одобрила закон о выходе страны из ЕС
Физик из США выложил в сеть видео испытаний ядерного оружия
В штате Нью-Йорк прибывший поезд засыпал снегом людей на перроне
Экс-жена Дональда Трампа напишет мемуары о жизни с магнатом
Спорт
Барселонское чудо, сказка «Лестера» и провал Гвардьолы Подводим итоги 1/8 финала Лиги чемпионов, выделяя главные события первого раунда плей-офф
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь