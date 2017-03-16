Минюст потребовал запретить религиозную организацию, имеющую 3 филиала в Челябинской области

Министерство юстиции России просит Верховный суд признать экстремистским «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» — адепты организации, имеющей три филиала в Челябинской области, считают, что «Богу это не понравится», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Верховный суд РФ поступил административный иск Минюста России о признании экстремистской организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и запрете ее деятельности на территории страны. Дата начала рассмотрения дела пока не назначена, однако последователи культа уже выражают недовольство. По мнению адептов, удовлетворение иска повлечет катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России и затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций.

«Запрет деятельности центра Свидетелей Иеговы может повлечь за собой уголовное преследование верующих просто за исповедание своей религии — совместное чтение Библии, пение и молитвы. Наши обвинители увлеклись игрой в строительство башни, которой суждено рухнуть. Мы не знаем, когда это произойдет. За мнимое подстрекательство к мятежу преследовали первых христиан и казнили самого Христа, и Богу это не понравилось. Современные притеснения за веру в России — тоже отнюдь не богоугодное дело», — заявляет один из членов руководящего комитета религиозной организации Ярослав Сивульский.

Между тем, филиалы «Свидетелей Иеговы» то и дело закрывают в различных регионах России. Так, за последние несколько лет были ликвидированы общины в Орле, Белгороде и Старом Осколе (Белгородская область), Абинске (Краснодарский край) и Самаре. На Южном Урале активно действуют филиалы религиозной организации в Челябинске, Миассе и Озерске.

«Это изуверский апокалиптический культ, нередко “раскачивающий” психику людей. Эти люди имеют свою искаженную Библию, перевод которой специалисты давно признали фальсификацией. “Свидетели Иеговы” — лживая организация, действующая по принципу теократической войны. Правду приверженцы этого культа говорят только друг другу. Остальным, согласно их убеждениям, можно врать. Их культ запрещает переливание крови и пересадку органов даже по жизненным показаниям. Если взрослые могут сами принимать пагубные для себя решения, то дети, которых можно было бы спасти, страдают абсолютно неосознанно. В интернете можно найти огромное количество реальных пострадавших», — поясняет руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Путник.

Челябинские священнослужители предостерегают южноуральцев от общения с адептами движения и раскрывают их новую схему работы. По данным епархии, женщины из «Свидетелей Иеговы» стали все чаще стали наниматься нянями в семьи состоятельных граждан. Скромные сиделки сначала вовлекают в деятельность организации скучающих жен, а затем воздействуют через них на обеспеченных мужей.

Ольга Плеханова.