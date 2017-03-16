Синоптики не прогнозируют сильного паводка в Свердловской области

«По предварительным прогнозам синоптиков, наступившей весной не ожидается интенсивного снеготаяния и поступления талого стока в речную сеть», — говорится в сообщении.

Однако ситуация может измениться из-за аномальных погодных явлений.

«В последние годы участились аномальные метеорологические явления, которые невозможно предсказать с заблаговременностью 1−2 месяца, которые ухудшают паводковую обстановку. Например, в апреле 2016 года выпало до трех месячных норм осадков, что на фоне значительных снежных запасов существенно повлияло на прохождение половодья», — приводятся в сообщении слова И. Роговского.

Отмечается, что при половодье в пределах нормы ожидается подтопление низководных мостов через реки Туру, Ницу и Тагил. Также в период разлива рек существует вероятность подтопления участков автодорог и отдельных жилых домов в городе Ирбите.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в апреле в Свердловской области ожидается среднемесячная температура воздуха на уровне 1−4 градусов тепла, что соответствует норме, количество осадков предполагается близким к среднему многолетнему.

В 2016 году в Свердловской области паводок начался 7 апреля. Всего в зоне паводка находились 37 населенных пунктов в девяти муниципалитетах.