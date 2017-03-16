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14:57 (мск), источник: АиФ Челябинск

Сотрудники ДПС проверят челябинских водителей на трезвость

16 и 17 марта пройдут массовые проверки водителей.

Сотрудники ДПС проверят челябинских водителей на трезвость, сообщают в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска.

16 и 17 марта в Челябинске пройдут массовые проверки водителей.

В Госавтоинспекции отмечают, что с начала 2017 года в городе зарегистрировано 12 ДТП с участием пьяных водителей, выявлено более 800 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения сообщать сведения о замеченных пьяных водителях, используя вкладку «Сообщи о нетрезвом водителе» на главной странице интернет- сайта ГУ МВД России по Челябинской области: 74.мвд.рф или по телефонам: дежурная часть ГИБДД Челябинска — (351) 728−60−10, дежурная часть Управления ГИБДД — (351) 256−16−84.

Напомним, за езду в пьяном виде, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водителю грозит лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы сроком до 2 лет.

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