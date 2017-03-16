Для заболевшей золотой рыбки смастерили «инвалидное кресло»

Рыбку с заболеванием плавательного пузыря принес в зоомагазин один из клиентов. Дефект не позволял золотой рыбке контролировать свои действия — она все время застревала на дне аквариума, пишет Bored Panda.

Прописанные диеты и водные процедуры оказались неэффективными, в связи с чем Дерек решил смастерить для рыбки «коляску». Немного утяжеленное «сиденье» молодой человек сделал из трубок для воздуха, закрепив поверх рыбки кусочек пенопласта, не позволяющей ей уходить на дно.