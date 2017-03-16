Для заболевшей золотой рыбки смастерили «инвалидное кресло»
Сотрудник зоомагазина в американском городе
Сотрудник зоомагазина в американском городе
Рыбку с заболеванием плавательного пузыря принес в зоомагазин один из клиентов. Дефект не позволял золотой рыбке контролировать свои действия — она все время застревала на дне аквариума, пишет Bored Panda.
Прописанные диеты и водные процедуры оказались неэффективными, в связи с чем Дерек решил смастерить для рыбки «коляску». Немного утяжеленное «сиденье» молодой человек сделал из трубок для воздуха, закрепив поверх рыбки кусочек пенопласта, не позволяющей ей уходить на дно.
Пользователи соцсетей высоко оценили поступок сотрудника зоомагазина, назвав его помощь рыбке бесценной.