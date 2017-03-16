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19:55 (мск), источник: Моя Планета

Для заболевшей золотой рыбки смастерили «инвалидное кресло»

Сотрудник зоомагазина в американском городе Сан-Антонио по имени Дерек создал «инвалидное кресло» для золотой рыбки, которая не могла плавать из-за болезни.

Рыбку с заболеванием плавательного пузыря принес в зоомагазин один из клиентов. Дефект не позволял золотой рыбке контролировать свои действия — она все время застревала на дне аквариума, пишет Bored Panda.

Прописанные диеты и водные процедуры оказались неэффективными, в связи с чем Дерек решил смастерить для рыбки «коляску». Немного утяжеленное «сиденье» молодой человек сделал из трубок для воздуха, закрепив поверх рыбки кусочек пенопласта, не позволяющей ей уходить на дно.

Пользователи соцсетей высоко оценили поступок сотрудника зоомагазина, назвав его помощь рыбке бесценной.

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