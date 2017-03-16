Фестиваль экстремальных видов спорта «Байкальский разлом» пройдет во второй раз
Мероприятие состоится 18 марта на Малом море.
Мероприятие состоится 18 марта на Малом море.
Второй фестиваль экстремальных видов спорта «Байкальский разлом» состоится 18 марта на Малом море. Мероприятие пройдет в рамках проекта #Живи_на_Байкале при поддержке Правительства Иркутской области, администрации Иркутска и Ольхонского районного МО. Участниками станут более 120 человек от Москвы до
Впервые мероприятие прошло в прошлом году и состояло из 6 видов спорта, в этом году будут еще более зрелищные события: прыжки с парашютом в прорубь, гонки и акробатические номера на мотоциклах по льду Байкала, гонки на коньках и велосипедах по торосам, квадроциклы, картинг, багги. В рамках фестиваля также пройдет матч хоккейной команды «Байкал-Энергия».
Организатор фестиваля «Байкальский разлом» Андрей Сурков заметил, что для зрителей мероприятия подготовлена культурная программа.
— Как и в прошлом году мероприятие для зрителей и участников совершенно бесплатное, мы лишь просим соблюдать правила безопасности на льду и, конечно же, сохранять и оберегать природу — природу нашего любимого Байкала. Мы сделали многое, чтобы отдых для зрителей был более комфортен, а также позаботились о тех, у кого нет личных автомобилей — для этого необходимо лишь оставить заявку на сайте мероприятия baikalrift.ru. Для зрителей подготовлена культурная программа, а те, кто захочет, смогут прокатиться на спортивном карте, багги или специально подготовленном автомобиле для автокросса, подняться на воздушном шаре. Мероприятие пройдет 18 марта на Куркутском заливе озера Байкал в районе турбазы «Фрегат», — рассказал Андрей Сурков.
Все, кто хочет побывать на фестивале, должны зарегистрироваться на сайте.