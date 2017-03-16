Фестиваль экстремальных видов спорта «Байкальский разлом» пройдет во второй раз

Второй фестиваль экстремальных видов спорта «Байкальский разлом» состоится 18 марта на Малом море. Мероприятие пройдет в рамках проекта #Живи_на_Байкале при поддержке Правительства Иркутской области, администрации Иркутска и Ольхонского районного МО. Участниками станут более 120 человек от Москвы до Улан-Удэ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

Впервые мероприятие прошло в прошлом году и состояло из 6 видов спорта, в этом году будут еще более зрелищные события: прыжки с парашютом в прорубь, гонки и акробатические номера на мотоциклах по льду Байкала, гонки на коньках и велосипедах по торосам, квадроциклы, картинг, багги. В рамках фестиваля также пройдет матч хоккейной команды «Байкал-Энергия».