Молдову ждут мокрый снег и дожди

Так, в северных районах столбики термометров покажут до +5..+8°C днем и до 0..+3°C ночью. В центральной части страны днем температура воздуха поднимется до +6..+9°C, а ночью опустится до +1..+4°C. На юге Молдовы днем ожидается до +7..+10°C днем, ночью — до +2..+5°C.

Ветер — северный, 5-10 м/с, атмосферное давление — в пределах нормы.

Стоит отметить, что уже на выходные воздух прогреется до +10..+12°C.