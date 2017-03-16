Бесплатный Wi-Fi появится на 19 железнодорожных вокзалах Беларуси

Хот-споты с интернетом появятся в холлах и залах ожидания вокзалов к лету текущего года. Бесплатный интернет будет доступен на железнодорожных вокзалах Минска, Орши, Молодечно, Борисова, Барановичей, Лиды, Гродно, Лунинца, Бреста, Пинска, Гомеля, Жлобина, Калинковичей, Могилева, Осиповичей, Бобруйска, Кричева, Витебска и Полоцка. МТС обеспечит скоростной доступ в сеть при помощи 4G и оптических каналов.

Воспользоваться бесплатным интернетом смогут абоненты любого оператора после прохождения авторизации. Для этого потребуется ввести номер мобильного телефона в специальное поле, после чего пользователь получит СМС с паролем для входа в сеть. «Это самый простой вариант идентификации для посетителей вокзала, Белорусской железной дороги, выступающей заказчиком решения, и оператора МТС, обеспечивающего доступ в интернет», — отмечается в сообщении.