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15:48 (мск), источник: БЕЛТА

Бесплатный Wi-Fi появится на 19 железнодорожных вокзалах Беларуси

Воспользоваться бесплатным интернетом смогут абоненты любого оператора после прохождения авторизации. Для этого потребуется ввести номер мобильного телефона в специальное поле, после чего пользователь получит СМС с паролем для входа в сеть.

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатный Wi-Fi появится на 19 железнодорожных вокзалах крупнейших городов Беларуси. Проект реализует компания МТС совместно с Белорусской железной дорогой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе мобильного оператора.

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Хот-споты с интернетом появятся в холлах и залах ожидания вокзалов к лету текущего года. Бесплатный интернет будет доступен на железнодорожных вокзалах Минска, Орши, Молодечно, Борисова, Барановичей, Лиды, Гродно, Лунинца, Бреста, Пинска, Гомеля, Жлобина, Калинковичей, Могилева, Осиповичей, Бобруйска, Кричева, Витебска и Полоцка. МТС обеспечит скоростной доступ в сеть при помощи 4G и оптических каналов.

Воспользоваться бесплатным интернетом смогут абоненты любого оператора после прохождения авторизации. Для этого потребуется ввести номер мобильного телефона в специальное поле, после чего пользователь получит СМС с паролем для входа в сеть. «Это самый простой вариант идентификации для посетителей вокзала, Белорусской железной дороги, выступающей заказчиком решения, и оператора МТС, обеспечивающего доступ в интернет», — отмечается в сообщении.

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