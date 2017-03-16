В Волгоградском медицинском университете начал работать современный плавательный бассейн

16 марта прошло торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Волгомед», расположенного в центральной части Волгограда по ул. Ким, 18.

Строительство плавательного бассейна началось чуть больше года назад. Строители выполнили весь объем работ в сжатые сроки, при этом объект был принят в эксплуатацию без единого замечания. Новый бассейн стал подарком не только для студентов и преподавателей медицинского вуза, но и для всей молодежи Волгограда, семей с детьми. Вечером и в выходные дни этот спортивный объект будет открыт для волгоградцев, в том числе, для детей с инвалидностью.

— Здесь есть всё для реабилитации инвалидов, — говорит ректор ВолгГМУ Владимир Петров. — Здание оборудовано пандусами, лифтами, специально продуман и сконструирован подъемник для инвалидов-колясочников и детей, страдающих ДЦП. На базе бассейна будут работать две кафедры — кафедра восстановительной терапии и кафедра физической культуры и здоровья.

Двухэтажное здание помимо современного бассейна с шестью дорожками длиной 25 метров вмещает в себя тренажерный зал и зал для занятий фитнесом, буфет. Пропускная способность ФОКа — около 600 человек в день.

— Социальная значимость этого спортивного комплекса — колоссальная, здесь смогут укреплять свое здоровье волгоградские студенты, семьи с детьми, — отметила заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева. — На базе этого ФОКа будет проходить много спортивных программ в интересах здоровья волгоградцев. Мы надеемся, что традиция создания спортивных площадок на базе волгоградских вузов будет иметь свое продолжение.

Новый спорткомплекс «Волгомед» стал вторым объектом в Волгограде, воздвигнутым в рамках партийной программы «500 бассейнов» на средства федерального и регионального бюджетов, а также силами образовательного учреждения.

— Партийный проект стартовал в 2010 году в России, и за это время в стране было построено порядка 60 бассейнов, два из которых — в Волгограде, — сказал заместитель председателя Волгоградской областной Думы Сергей Горняков. — Один бассейн возведен на территории Волгоградского социально-педагогического университета, а второй открыт сегодня на базе медицинского университета.

Новый спортивный объект построен в шаговой доступности для студентов большинства волгоградских вузов, кроме того, он отвечает всем требованиям безопасности. Контроль за работой систем осуществляется автоматически в круглосуточном режиме. Система водоподготовки в несколько этапов позволяет очищать воду от всех примесей. Кроме того, в бассейне работает робот-очиститель, который прогоняет воду, задерживая ворсинки.

Как только закончилась церемония открытия спорткомплекса и студенты получили напутствие — «плавайте на здоровье», в бассейне начались первые соревнования по плаванию с участием студентов волгоградских вузов.