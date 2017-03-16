С 27 по 31 марта в Самарском университете пройдет Неделя карьеры

Около 100 ведущих российских и международных компаний, относящихся к производственному, банковскому, IT и другим секторам экономики, встретятся со студентами Самарского университета прямо на территории кампуса.

«Неделя карьеры» — это масштабные предложения и программы от работодателей и с работодателями: приглашенные тренеры, встречи с руководителями компаний в неформальной обстановке, мастер-классы, деловые игры, конкурсы на получение стипендий, стажировок, круглые столы и т. п. Это встречи талантливых студентов с выдающимися выпускниками. Это прекрасная возможность для студентов выбрать место для прохождения практики, стажировки и дальнейшего трудоустройства в ведущих международных и российских компаниях, — анонсирует университет.

Неделю карьеры открывает Всероссийский студенческий карьерный форум «Авиация и космонавтика». Форум продлиться два дня: 27 и 28 марта. На площадке Самарского университета встретятся ведущие предприятия аэрокосмической отрасли, студенты, центры занятости и карьеры образовательных организаций, входящих в Консорциум аэрокосмических вузов России, участвующих в проекте повышения конкурентоспособности вузов Проект 5−100, ведущих вузов региона.

«Такой формат мероприятия заинтересовал не только ведущие предприятия города: АО «РКЦ «Прогресс», ЗАО «ГК «Электрощит», ЗАО «Арконик — СМЗ», ООО «Robert Bosch Samara», Самарский филиал ПАО «Туполев», — отмечает начальник управления занятости и карьеры Самарского университета Любовь Выборнова. — но и высокотехнологичные российские предприятия, среди которых: Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), Саров, ОАО «Экспериментальный машиностроительный завод им. В. М. Мясищева», Жуковский, ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка», Дубна, ОАО «МЗ «Арсенал», Санкт-Петербург, АО «Уральский Завод Гражданской Авиации», Екатеринбург, АО «Улан-Удэнский авиационный завод», Улан-Уде, ООО «НПФ «Сосны», Димитровград, ООО «ТС Техник», Тюмень и другие».

Свое участие подтвердили центры занятости и карьеры Московского авиационного института (МАИ), Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Балтийского государственного технического университета им. Д. Ф. Устинова (Военмех), Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, самарских вузов — СамГТУ, СГЭУ, ПГУТИ и МИР.

Программа мероприятий сформирована по дням, подробно с ней можно ознакомиться на сайте управления занятости и карьеры Самарского университета. Каждый день Недели карьеры посвящен отдельной отрасли, для которой ведется подготовка специалистов в стенах объединенного Самарского университета: 27 марта — день аэрокосмической отрасли, 28 марта — день экономики и управления, 29 марта — день тренингов и мастер классов, 30 марта — день информационных технологий, 31 марта — день еvent-технологий.

Для участия в Неделе карьеры необходимо пройти регистрацию на сайте управления занятости и карьеры Самарского университета.