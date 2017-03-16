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15:34 (мск), источник: Pro Город Самара

Горожане могут пожаловаться на проблемы благоустройства через единый сервис «Моя Самара»

Сайт примет жалобу, доставит её по адресу, будет информировать о ходе её устранения.

С начала марта в Самаре начал действовать единый портал городских обращений «Моя Самара». С помощью него любой житель нашего города может с лёгкостью информировать органы власти о проблемах благоустройства и городского хозяйства.

 — Система работает так: зарегистрировавшись на сайте через удобную вам соцсеть или собственный логин, заходите на сайт или в приложение на смартфоне и оставляете обращение в администрацию. Достаточно просто сфотографировать волнующую вас проблему, установить геолокацию и, если хотите, написать сопроводительный комментарий. Дальше остаётся только нажать кнопку «отправить», и заявка будет принята к исполнению, — рассказал руководитель департамента управления делами администрации Самары Александр Филатов.

Сервис будет присылать написавшим обращение самарцам пуш-уведомление о статусе их заявки: принята в работу, в работе или выполнена. По устранению проблемы, как обещают разработчики, заявитель получит отчёт о работе с фотографиями, и обращение будет закрыто.

— Контроль за обращениями происходит с помощью статистики. Главам районов будет доступен сводный анализ всех присланных, выполненных и находящихся в работе обращений. Исходя из статистики с работников, которые просрочили работы или же отчитались о выполнении, не сделав ничего, спрос будет двойной. Это поручение главы города, — заявил заместитель гендиректора МБУ «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» Дмитрий Горбачев.

За две недели тестового режима было принято более 300 обращений. Теперь сервис доступен для всех граждан и на всех платформах. Платформа уже интегрирована со многими городскими сервисами.

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