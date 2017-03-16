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16:24 (мск), источник: Фонтанка

Суд прекратил дело о незаконности передачи Исаакия церкви

Смольнинский суд Петербурга отказал в рассмотрении по существу иска против распоряжения городского правительства о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», сегодня, 16 марта судья Смольнинского суда Татьяна Матусяк вынесла определение о прекращении дела четырех петербуржцев против комитета имущественных отношений (КИО), запустившего процедуру переезда ГМП «Исаакиевский собор» из одноименного храма.

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Отказывая в рассмотрении по существу, суд сослался на правовую оценку Санкт-Петербургского городского суда, решившего, что план мероприятий о передаче собора церкви не означает передачу и не порождает нарушения прав горожан на доступ к музейным ценностям.

На прекращении дела настаивал КИО. Против выступали истцы и представитель директора ГМП Николая Бурова, передавшего в суд документ о своем несогласии с передачей собора церкви. Из него же следует, что обещанный Бурову срок переезда через год был резко сдвинут устным распоряжением до середины апреля 2017 года. Тем самым директор подтвердил версию, что Смольный готовит подарок патриарху на Пасху, которая в 2017 году отмечается 16 апреля.

Накануне, 15 марта, к Смольному был подан новый иск о незаконности плана передачи собора церкви. Количество истцов — 32, заявление на рассмотрение поступило тоже Татьяне Матусяк.

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