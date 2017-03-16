В Петербурге будет ветрено
Сильный ветер подует в Петербурге в пятницу, 17 марта. Обстановку на дорогах осложнит гололед.
Сильный ветер подует в Петербурге в пятницу, 17 марта. Обстановку на дорогах осложнит гололед.
ГУ МЧС по городу со ссылкой на синоптиков сообщает, что в пятницу в Северной столице будет ветрено — ночью ветер будет дуть с
Что касается температуры, то ночью она опуститься до -3, а днем, по данным Гидрометцентра, вновь превысит нулевую отметку и поднимется до +4 градусов. Возможны осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.