На улицах Уфы начался весенний потоп
На улицах Уфы начался весенний потоп. Огромные лужи из талого снега доставляют горожанам немало неудобств.
На улицах Уфы начался весенний потоп. Огромные лужи из талого снега доставляют горожанам немало неудобств.
Вот, к примеру, это видео прислал уфимец в программу «Мобильный репортер». По его словам, эти кадры с перекрестка улиц Новомостовой и Новокустарной, а это практически центр столицы.
Видно, что проезжая часть полностью затоплена. По колесам автомобилей, можно предположить, что глубина лужи составляет примерно 10−15 сантиметров. Соответственно, перейти улицу, не промочив ноги, просто невозможно.