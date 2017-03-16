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15:42 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

На улицах Уфы начался весенний потоп

На улицах Уфы начался весенний потоп. Огромные лужи из талого снега доставляют горожанам немало неудобств.

Вот, к примеру, это видео прислал уфимец в программу «Мобильный репортер». По его словам, эти кадры с перекрестка улиц Новомостовой и Новокустарной, а это практически центр столицы.

Видно, что проезжая часть полностью затоплена. По колесам автомобилей, можно предположить, что глубина лужи составляет примерно 10−15 сантиметров. Соответственно, перейти улицу, не промочив ноги, просто невозможно.

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