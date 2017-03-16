Утренняя авария на крымских электросетях устранена

Поскольку в это время КВЛ 220 кВ «Тамань — Кафа цепь 2 от ДЗЛ» была выведена в ремонт, сработала локальная автоматика предотвращения нарушения устойчивости (ЛАПНУ) на общую мощность 160 МВт. Ступенчатое включение всех потребителей началось в 6:48, в 7:05 все потребители были запитаны. КВЛ 220 кВ «Тамань — Кафа цепь 1» включена в работу в 7:24, — говорится в сообщении ГУП РК «Крымэнерго».

Так, в течение часа были частично обесточены Ленинский, Советский, Нижнегорский, Кировский, Белогорский, Октябрьский, Джанкойский, Бахчисарайский, Первомайский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский районы Крыма, а также Симферополь, Керчь, Феодосия и Севастополь. Без электроэнергии оставались почти 600 тысяч человек.