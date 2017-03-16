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16:15 (мск), источник: Volga News

В Самаре стартовала регистрация волонтеров на участие в Параде Победы

Во вторник, 14 марта, в самарской школе № 163 состоялась конференция Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

На конференции отчитались о работе в 2016 году и обсудили план работы на этот год, а также вопросы организации мероприятий 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На конференции дали старт приему заявок добровольцев Самарской области на участие в Парадах Победы 9 мая на площади им. Куйбышева в Самаре, а также на Красной площади в Москве и военно-морском параде в Севастополе.

У каждого совершеннолетнего жителя области есть возможность стать соорганизатором главных событий празднования Дня Победы. Чтобы стать волонтером Победы, необходимо зайти на сайт, заполнить анкету и выбрать интересующие направления деятельности:

— всероссийский конкурс «Послы Победы» (200 лучших добровольцев со всей страны станут организаторами Парадов Победы в Москве и Севастополе).

— волонтерское сопровождение Парадов Победы и народного шествия «Бессмертный полк» в городах России (в Самаре 500 волонтеров примут участие в торжествах на площади им. Куйбышева).

— всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», всероссийские субботники по благоустройству памятных мест и воинских захоронений.

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