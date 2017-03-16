Экспертная комиссия намерена провести детальную экспертизу пакгаузов на Стрелке в Нижнем Новгороде до 15 июня 2017 года

«Сегодня прошло первое организационное собрание экспертной комиссии, созданной распоряжением губернатора Нижегородской области 9 марта по больному вопросу, связанному с судьбой инженерных конструкций, представляющих с собой архитектуру и культуру конца XIX века. Мы долго шли к формированию действительно большого сообщества специалистов. Комиссия объединила в себе ведущих архитекторов и инженеров Нижнего Новгорода, общественников и политиков. В настоящий момент нет единого документа, который бы включал в себя всю историю выявленных объектов, начиная с 1882 года по настоящее время», — отметил руководитель вуза.

Лапшин также сообщил, что в рамках заседания был создан ряд рабочих групп с различным функционалом. Одна группа будет заниматься комплексным инженерно-техническим обследованием металлоконструкций и фундамента объекта. В ее задачи будет также входить оценка их несущей способности и возможность переноса конструкций с целью их дальнейшего восстановления.

Еще одна рабочая группа займется разработкой вопросов современного использования и приспособления объектов. Кроме того, была дополнительно сформирована рабочая группа по вопросам развития территории Стрелки в целом.

По итогам заседания комиссия приняла решение в срок до 15 июня 2017 года разработать подробные детальные обмерные чертежи, разработку дефектных ведомостей, выполнить оценку качества материалов, определить остаточную несущую способность конструкций и выполнить проект возможного современного использования объектов.

Напомним, пакгаузы на нижегородской Стрелке поставлены на госучет как обладающие признаками объектов культурного наследия. Также напомним, что похожие конструкции были обнаружены на Бору.