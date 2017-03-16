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16:15 (мск), источник: ТАСС

Проверки на Омском НПЗ не выявили нарушений при использовании и хранении газа

Проверки были проведены после массовых жалоб жителей города на резкий химический запах.

ОМСК, 16 марта. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Государственные контролирующие и правоохранительные органы не выявили на Омском нефтеперерабатывающем заводе (принадлежит ПАО «Газпром нефть») нарушений, которые могли повлечь загрязнение атмосферы, сообщила пресс-служба Омского НПЗ. Проверки были проведены после массовых жалоб жителей Омска 10 и 15 марта на резкий химический запах в городе.

«Оперативные проверки, проведенные на Омском НПЗ государственными контролирующими и правоохранительными органами 10 и 15 марта, не выявили нарушений и внештатных ситуаций при эксплуатации производственных объектов предприятия, в том числе и газовой инфраструктуры», — уточнили в пресс-службе.

На нефтезаводе добавили, что независимая лаборатория проводит ежедневный экологический контроль в 7 точках по 13 веществам на границе санитарно-защитной зоны и по периметру ОНПЗ с целью проверки качества атмосферного воздуха. Система экологического мониторинга завода не фиксировала превышения нормативных значений контролируемых параметров.

На ОНПЗ с 14 февраля проводилась внеплановая проверка Росприроднадзора совместно с Центром лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ), также не выявившая нарушений в работе технологических установок предприятия.

В ночь на 10 марта по Омску распространился удушливый химический запах, эксперты установили 400-кратное превышение предельно допустимых концентраций по одоранту «этилмеркаптан». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы, т. е. нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха»). 14 марта дело об административном правонарушении в отношении неустановленных лиц было возбуждено Росприроднадзором. 14 марта жители города снова почувствовали запах газа, однако анализ воздуха превышений ПДК не установил.

Этилмеркаптан благодаря сильному запаху используется как одорант для бытового природного и сжиженного газа. Газ является токсичным, числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ и относится к третьему классу опасности. В больших количествах он вызывает головную боль, тошноту и потерю координации.

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