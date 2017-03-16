Дорожную яму в Воронеже засыпали стоматологическими моделями челюстей
Картину достойную фильма ужасов можно увидеть в Советском районе — дорожную яму
Картину достойную фильма ужасов можно увидеть в Советском районе — дорожную яму
По всей видимости, в качестве материала для выравнивания полотна были использованы макеты, которые используют стоматологи для создания коронок, мостов и других ортопедических конструкций. После того, как пациент получает медицинскую помощь, такие изделия становятся никому не нужными и подлежат утилизации. Такие слепки изготавливаются из гипса.
Очевидец этого перфоманса Юрий Х. рассказал, что все эти зубы и челюсти под ногами выглядят очень нелепо, смешно и в
Как они попали в дорожную яму, непонятно. Однако известно, что буквально в нескольких метрах от этой инсталляции находится стоматологическая клиника. В ней от необычного ремонта дороги открестились. Остаётся предполагать, что