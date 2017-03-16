Дорожную яму в Воронеже засыпали стоматологическими моделями челюстей

По всей видимости, в качестве материала для выравнивания полотна были использованы макеты, которые используют стоматологи для создания коронок, мостов и других ортопедических конструкций. После того, как пациент получает медицинскую помощь, такие изделия становятся никому не нужными и подлежат утилизации. Такие слепки изготавливаются из гипса.

Очевидец этого перфоманса Юрий Х. рассказал, что все эти зубы и челюсти под ногами выглядят очень нелепо, смешно и в какой-то мере жутковато.