Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Город исчезнувших вещей: найденные в Москве предметы с историей Чем пользовались люди, жившие на территории Московского края сотни и тысячи лет назад.
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Время поставить мат»: РФ 3 года готовила Киеву юридический удар
Не технический сбой: Джигурда о выдворении из ДНР
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
8Тайский День слона
12Первая женщина в космосе
8Пустыня в цвету
16:03 (мск), источник: Вести - Воронеж

Дорожную яму в Воронеже засыпали стоматологическими моделями челюстей

Картину достойную фильма ужасов можно увидеть в Советском районе — дорожную яму кто-то заделал челюстями с зубами.

Источник: Вести - Воронеж

По всей видимости, в качестве материала для выравнивания полотна были использованы макеты, которые используют стоматологи для создания коронок, мостов и других ортопедических конструкций. После того, как пациент получает медицинскую помощь, такие изделия становятся никому не нужными и подлежат утилизации. Такие слепки изготавливаются из гипса.

Очевидец этого перфоманса Юрий Х. рассказал, что все эти зубы и челюсти под ногами выглядят очень нелепо, смешно и в какой-то мере жутковато.

Как они попали в дорожную яму, непонятно. Однако известно, что буквально в нескольких метрах от этой инсталляции находится стоматологическая клиника. В ней от необычного ремонта дороги открестились. Остаётся предполагать, что кто-то выкрал в медучреждении челюсти и засыпал выбоину самовольно, чем обрёк несчастных больных на жуткие мучения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Скончалась олимпийская чемпионка по гимнастике
Порошенко ввел санкции против российских банков
Кремль заявил, что не получал письмо Януковича о вводе войск
Макларен признал ошибки в своих выводах о допинге в России
Минтруд определил выходные дни на 2018 год
Физик из США выложил в сеть видео испытаний ядерного оружия
Дело о передаче Исаакиевского собора прекращено
В парижском офисе МВФ произошел взрыв
Спорт
Барселонское чудо, сказка «Лестера» и провал Гвардьолы Подводим итоги 1/8 финала Лиги чемпионов, выделяя главные события первого раунда плей-офф
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь