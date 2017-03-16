Как живут наши соотечественники за рубежом

Опрос показал, 76% уехавших за границу граждан Молдовы трудоустроены. Около 40% из них зарабатывают до тысячи евро в месяц. Почти треть получают до двух тысяч, а зарплата 15% превышает две тысячи евро.
По данным исследования, большинство уехавших часто общаются с близкими, оставшимися на родине. 55% респондентов ответили, что говорят с семьей ежедневно. 36% связываются с родными раз в неделю. И только 8% ответили, что звонят домой несколько раз в год.
76% опрошенных несколько раз в год приезжают домой. И лишь 5% не побывали на родине ни разу со дня отъезда. При этом только 17% готовы вернутся в Молдову в ближайшие 10 лет. 57% ответили, что возвращаться не собираются. Опрос проводился с 17 февраля по 7 марта. Социологи опросили 599 человек. Погрешность составляет плюс-минус 4%.