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16:20 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Студенты из разных стран мира посетили стадион «Нижний Новгород»

Гости побывали на строящемся объекте к ЧМ-2018 по футболу.

Студенты из разных стран мира побывали с экскурсией на строящемся стадионе «Нижний Новгород», сообщает правительство Нижегородской области.

Более 25 иностранных студентов и кандидатов в волонтеры Чемпионата мира по футболу-2018 посетили площадку строительства главного нижегородского спортивного объекта. Гости из Нигерии, Анголы и Алжира, Великобритании, Франции и Колумбии были впечатлены увиденным.

Им удалось подняться на второй этаж сектора D и почувствовать себя болельщиками. Студенты оценили масштабы арены и отметили прекрасную обзорность поля с разных участков. По завершению экскурсии участники сделали совместное фото на фоне стадиона.

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