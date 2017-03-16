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17:29 (мск), источник: Nur.kz

В Алматы на несколько дней перекроют движение на проспекте Абая

В Алматы в связи со строительством станции метро на несколько дней будет перекрыто движение на участке проспекта Абая, сообщили NUR.KZ в пресс-службе городского акимата.

Источник: Nur.kz

В связи со строительством станции метрополитена «Достык» на пересечении проспекта Абая с улицей Момышулы, в схему движения автотранспорта на данном участке будут внесены временные изменения, сообщили в акимате.

Так, с 19 по 23 марта текущего года движение в западном и восточном направлении по проспекту Абая от улицы Саина до улицы Момышулы будет перекрыто.

Как сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, все въезды и выезды в прилегающие дворы с проспекта Абая будут открыты.

Движение по улице Момышулы и по улице Саина будет осуществляться в прежнем режиме.

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