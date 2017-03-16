В Алматы на несколько дней перекроют движение на проспекте Абая
В Алматы в связи со строительством станции метро на несколько дней будет перекрыто движение на участке проспекта Абая, сообщили NUR.KZ в
В Алматы в связи со строительством станции метро на несколько дней будет перекрыто движение на участке проспекта Абая, сообщили NUR.KZ в
В связи со строительством станции метрополитена «Достык» на пересечении проспекта Абая с улицей Момышулы, в схему движения автотранспорта на данном участке будут внесены временные изменения, сообщили в акимате.
Так, с 19 по 23 марта текущего года движение в западном и восточном направлении по проспекту Абая от улицы Саина до улицы Момышулы будет перекрыто.
Как сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, все въезды и выезды в прилегающие дворы с проспекта Абая будут открыты.
Движение по улице Момышулы и по улице Саина будет осуществляться в прежнем режиме.