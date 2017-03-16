Краснодарским коллекторам начали выдавать лицензии
Первые лицензии на выбивание долгов выдадут краснодарские приставы коллекторам. После чего организации внесут в Госреестр юридических лиц.
Первые лицензии на выбивание долгов выдадут краснодарские приставы коллекторам. После чего организации внесут в Госреестр юридических лиц.
Такие нововведения позволят ограничить порой чересчур бурную деятельность агентств по работе с должниками.
По новому закону, лицензированным коллекторам запрещено встречаться с «клиентом» чаще одного раза в неделю, а также звонить, писать и, вообще, тревожить в ночное время. Кроме того, коллекторы не имеют права угрожать или вредить должнику и его имуществу.
— В случае, если права гражданина будут нарушаться, он имеет право пожаловаться на деятельность таких коллекторов, и данный случаи будет зафиксирован, проверен. В случае подтверждения, будут применены все предусмотренные законом меры, — сказала Елена Лысечко, начальник