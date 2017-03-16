Краснодарским коллекторам начали выдавать лицензии

Такие нововведения позволят ограничить порой чересчур бурную деятельность агентств по работе с должниками.

По новому закону, лицензированным коллекторам запрещено встречаться с «клиентом» чаще одного раза в неделю, а также звонить, писать и, вообще, тревожить в ночное время. Кроме того, коллекторы не имеют права угрожать или вредить должнику и его имуществу.