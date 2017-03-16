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17:46 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Краснодарским коллекторам начали выдавать лицензии

Первые лицензии на выбивание долгов выдадут краснодарские приставы коллекторам. После чего организации внесут в Госреестр юридических лиц.

Такие нововведения позволят ограничить порой чересчур бурную деятельность агентств по работе с должниками.

По новому закону, лицензированным коллекторам запрещено встречаться с «клиентом» чаще одного раза в неделю, а также звонить, писать и, вообще, тревожить в ночное время. Кроме того, коллекторы не имеют права угрожать или вредить должнику и его имуществу.

— В случае, если права гражданина будут нарушаться, он имеет право пожаловаться на деятельность таких коллекторов, и данный случаи будет зафиксирован, проверен. В случае подтверждения, будут применены все предусмотренные законом меры, — сказала Елена Лысечко, начальник пресс-службы судебных приставов Краснодарского края.

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