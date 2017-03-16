Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Военный эксперт: армия РФ не продержится против ВСУ больше суток
В США раскрыли причину смерти Чуркина вопреки желанию властей
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Время поставить мат»: РФ 3 года готовила Киеву юридический удар
Не технический сбой: Джигурда о выдворении из ДНР
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
10Фестиваль весны в Индии
16:52 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Автомобиль разыграют среди участников субботника в Нижнем

Акция «Субботник по-канавински» стартовал в столице Приволжья.

Автомобиль разыграют среди участников субботника в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация.

15 марта в Канавинском районе был дан старт акции «Субботник по-канавински». 40 сотрудников администрации вышли на рыхление снега на территории возле Детской железной дороги. Подобные мероприятия по очистке улиц от накопившегося за зиму мусора решено проводить дважды в неделю. За каждым структурным подразделением закреплена определенная территория. Например, исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Михаил Шаров будет наводить порядок на Мещерском озере.

Официально «Субботник по-канавински» стартует 31 марта. К еженедельным уборкам города присоединятся жители района. Среди них будет разыгран главный приз — легковой автомобиль во время подведения итогов в начале лета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белый лебедь чистит от мусора озеро в центре Казани. Видео
Порошенко ввел санкции против российских банков
Кремль заявил, что не получал письмо Януковича о вводе войск
Макларен признал ошибки в своих выводах о допинге в России
Минтруд определил выходные дни на 2018 год
Физик из США выложил в сеть видео испытаний ядерного оружия
Дело о передаче Исаакиевского собора прекращено
На Сицилии при извержении вулкана Этна пострадали десять человек
Спорт
Барселонское чудо, сказка «Лестера» и провал Гвардьолы Подводим итоги 1/8 финала Лиги чемпионов, выделяя главные события первого раунда плей-офф
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
В Госдуме предложили расселить все хрущевки в России
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь