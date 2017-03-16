Автомобиль разыграют среди участников субботника в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация.

15 марта в Канавинском районе был дан старт акции «Субботник по-канавински». 40 сотрудников администрации вышли на рыхление снега на территории возле Детской железной дороги. Подобные мероприятия по очистке улиц от накопившегося за зиму мусора решено проводить дважды в неделю. За каждым структурным подразделением закреплена определенная территория. Например, исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Михаил Шаров будет наводить порядок на Мещерском озере.

Официально «Субботник по-канавински» стартует 31 марта. К еженедельным уборкам города присоединятся жители района. Среди них будет разыгран главный приз — легковой автомобиль во время подведения итогов в начале лета.